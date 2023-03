Speciale difesa: Ucraina, Cremlino, alcuni ucraini hanno un approccio "sobrio" su relazioni con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante "i flussi di propaganda dell'odio" e in Ucraina, alcuni ucraini hanno ancora un approccio "sobrio" per quanto riguarda le future relazioni con la Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ad una conferenza stampa. Così Peskov ha commentato la dichiarazione del Il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksij Danilov, secondo cui sempre più ucraini sono a favore dei negoziati di pace con la Russia, che, a suo avviso, sarebbe una "tendenza pericolosa". Secondo Peskov, sarebbe "prematuro" considerare questa tendenza come un passo verso la risoluzione del conflitto. "Tuttavia, nonostante tutti i flussi di propaganda pieni di odio per la Russia (...) ci sono ancora flussi di pensiero e approccio sobri al futuro delle nostre relazioni bilaterali", ha aggiunto il portavoce. Peskov ha sottolineato che i contatti tra Russia e Ucraina "sono inevitabili, perché siamo vicini". (Rum)