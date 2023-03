Calcio: Lega Serie A apre il suo primo ufficio in Medio Oriente e Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando l'annuncio, Michele Ciccarese, direttore commerciale e marketing della Lega Serie A, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con XDubai per il lancio ufficiale del calcio italiano nella regione Mena rappresenta un'importante opportunità per la Lega Serie A e i suoi club per espandere la propria portata su scala globale. Con oltre 30 milioni di tifosi di calcio nella regione, tra cui una fascia demografica prevalentemente giovane con metà della popolazione sotto i 25 anni, la regione Mena rappresenta per noi un mercato chiave. Poiché l'industria del calcio registra un'impennata nella creazione di contenuti originali, le organizzazioni sportive devono soddisfare il proprio pubblico target e distribuire contenuti localizzati. Lo spirito avventuroso di XDubai li rende il partner ideale per noi e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme". (segue) (Res)