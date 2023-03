Calcio: Lega Serie A apre il suo primo ufficio in Medio Oriente e Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammad Javad, direttore generale di XDubai, ha dichiarato: "In quanto marchio di esperienze di lifestyle d'azione di Dubai e simbolo del suo spirito di alzare costantemente i limiti e stabilire nuovi standard, le straordinarie esperienze, piattaforme e partnership di XDubai sono progettate per ispirare persone di tutte le età e capacità a esplorare la vita in modo diverso, vedere il mondo da un'altra prospettiva ed esprimere con passione uno stato d'animo X. Siamo lieti di collaborare con il campionato di calcio italiano attraverso una passione condivisa per andare oltre, reinventando insieme i limiti di ciò che ognuno di noi può realizzare mentre lavoriamo collettivamente insieme per sostenere la crescita del calcio italiano negli Emirati Arabi Uniti e nella regione più ampia". (segue) (Res)