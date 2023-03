Lombardia: Sangalli, prossimi 5 anni decisivi per crescita economica e superare criticità caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- "Auguri di buon lavoro alla nuova giunta di Regione Lombardia e al presidente Attilio Fontana. I prossimi cinque anni - afferma Carlo Sangalli, presidente di Camera di Commercio e Confcommercio - saranno decisivi per consolidare la crescita economica e superare le criticità ancora legate soprattutto a inflazione e caro energia. Servirà, dunque, mantenere sostegni e incentivi alle imprese lombarde portando avanti priorità come il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali e la semplificazione di fisco e burocrazia. Sarà molto importante proseguire il confronto costruttivo su provvedimenti e azioni strategiche che finora si è dimostrato utile ed efficace". "Tra meno di tre anni - conclude Sangalli - abbiamo l'appuntamento con le Olimpiadi invernali e sarà una nuova e grande opportunità per la promozione dei nostri territori nel mondo", conclude. (Com)