Torino: Lo Russo, regista Danese Bille August progetta di girare suo film nella nostra Città

- Oggi visita a Palazzo Civico del regista Danese Bille August, premiato due volte con la Palma d'Oro al Festival Cannes. Si trova a Torino perché progetta di girare il suo nuovo film nella nostra Città. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Siamo davvero contenti del fatto che Torino venga scelta come location e ambientazione per opere cinematografiche: scelte che ribadiscono la consolidata connessione del nostro territorio con il cinema e la sua industria e il grande lavoro come quello della nostra Film Commission Torino Piemonte", conclude.(Rpi)