Milano: Santanchè, problema stazioni è grave, sta a noi trovare soluzioni

- "Il problema nelle stazioni è grave ed è un problema per tutta l'Italia. E non è perché lo dico io. Basta vedere i fatti di cronaca. Quindi adesso il nostro compito è trovare delle soluzioni. Oneri e onori". Lo ha affermato oggi il ministro del turismo e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia per la Lombardia, Daniela Santanchè, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale, rispondendo alle domande dei cronisti in merito alla situazione di crescente insicurezza registrata a Milano. "Io viaggio in treno tutte le settimane. A volte arrivo anche in orari molto tardi e devo dire che da cittadina e da donna ho paura" ha concluso il ministro.(Rem)