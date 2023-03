Migranti: Strauss (Ecr), scandaloso dire che Meloni "ha mani sporche di sangue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "scandaloso dire che Giorgia Meloni ha le mani sporche di sangue". Lo ha dichiarato Michael Strauss, portavoce del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), rispondendo alle accuse fatte della portavoce del gruppo La Sinistra, Sonja Giese, nel corso della conferenza stampa in vista della sessione plenaria di Strasburgo. "I recenti avvenimenti hanno dimostrato che l'Ue dovrebbe cambiare rotta in materia di politica migratoria. La mancanza di misure ambiziose per proteggere le nostre frontiere e far rispettare i rimpatri mette a rischio la sicurezza dei cittadini europei e dei migranti", ha detto. "L'azione esterna è fondamentale per gestire meglio i flussi migratori, affrontare le cause profonde della migrazione e assicurarsi la cooperazione dei Paesi terzi per porre fine al modello di business dei trafficanti di esseri umani, in collaborazione con alcune Ong", ha aggiunto. "È quindi scandaloso dire che Giorgia Meloni ha le mani sporche di sangue", ha concluso Strauss. (Beb)