- “Sbarchi record a Lampedusa, oltre 2.500 migranti in locali per 400. È la prova della disonestà intellettuale di chi ha promesso soluzioni col pugno di ferro senza risolvere nulla”. Lo scrive su Twitter la presidente di Azione, Mara Carfagna. “Salvini vada ora a fare un sit-in a Lampedusa, come l'estate scorsa, e poi racconti cos’è cambiato”, aggiunge. (Rin)