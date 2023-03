Milano: R. La Russa, 30enne ucciso in monopattino, chiedo a Sala se questa non è emergenza sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'automobilista che ha investito il 30enne in monopattino la scorsa notte in zona Famagosta aveva precedenti penali e la patente già revocata per un episodio analogo. Vorrei chiedere al sindaco Sala se, anche di fronte a questo gravissimo omicidio stradale, ritenga che non ci sia un'emergenza sicurezza, come ha recentemente dichiarato", afferma Romano La Russa, assessore alla sicurezza e protezione civile di Regione Lombardia. "Troppo facile lasciare che la polizia locale si occupi soltanto delle multe, per fare cassa, e non del controllo del territorio e della sicurezza dei milanesi. A tutt'oggi, in una zona difficile come quella della Stazione Centrale, non si vede una macchina della polizia locale. Lo stesso vale per la zona della Movida", conclude La Russa. (Com)