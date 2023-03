Migranti: De Priamo (Fd'I), con decreto immigrazione contrasto duro a trafficanti di uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Bisogna arginare e contrastare i traffici illeciti dei mercanti di uomini attraverso l'inasprimento delle pene per scafisti e trafficanti, rendere realmente efficaci e rapide le espulsioni degli immigrati colpiti da condanne, contrastare le agromafie e regolamentare meglio le modalità di accesso per immigrati regolari che possono essere inseriti in contesti lavorativi regolari o che nel loro paese abbiano conseguito esperienze di formazione riconosciute in Italia. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. “Con il decreto legge immigrazione approvato ieri durante il Consiglio dei ministri svoltosi a Cutro – ha sottolineato De Priamo – il governo Meloni mette in campo una serie di strumenti mirati per interrompere i flussi migratori irregolari verso l'Italia, creare possibilità di accoglienza per i migranti che il nostro tessuto economico è in grado di ricevere e sostenere, e cercare di porre fine alle tragedie del mare che, come accaduto al largo delle spiagge di Crotone, aggiungono morte e disperazione al dramma della migrazione", ha concluso. (Rin)