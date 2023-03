Energia: Repubblica Ceca, premier annuncia sostegno per 200 mila impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi due anni il governo della Repubblica Ceca sosterrà economicamente l'installazione di 200 mila impianti fotovoltaici sui tetti di edifici e abitazioni. Lo ha annunciato oggi il premier ceco, Petr Fiala, in occasione dell'insediamento del nuovo ministro dell'Ambiente, Petr Hladik. Come sottolineato dall'agenzia di stampa "Ctk", il dicastero della Repubblica Ceca si appresta ad ampliare il piano nazionale a sostegno del risparmio energetico. Lo scorso anno il ministero dell'Ambiente aveva approvato il piano di finanziamento per l'installazione degli impianti fotovoltaici domestici e di grandi dimensioni per un importo complessivo di 14 miliardi di corone (circa 590 milioni euro). In Repubblica Ceca sono previsti incentivi per i cittadini che intendono passare dalle fonti a carbone a quelle rinnovabili, ma anche per coloro che vogliono sostituire le caldaie più vecchie. (Vap)