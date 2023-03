Milano: Accornero (Unione Artigiani), buon lavoro alla Giunta Fontana, cruciale per futuro dell'artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro alla Giunta Fontana e alla sua squadra", è l'augurio di Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani, inviato al nuovo esecutivo di Palazzo Lombardia. "Al Presidente e ai suoi assessori ribadiamo il nostro impegno a collaborare su tutti i tavoli decisivi per il futuro della micro e piccole imprese della Regione: sostenibilità ambientale, sostegno alle filiere e alle reti di impresa, accesso al credito, efficientamento energetico, la valorizzazione e l'internazionalizzaione del "Made in Lombardia" artigiano, banda larga e nuovi modelli di formazione permanente per lavoratori e autonomi. Un aspetto, quest'ultimo, cruciale per il futuro degli artigiani. Alla Giunta Regionale chiediamo anche di avere ulteriore coraggio per sperimentare o almeno mettere al centro del dibattito politico nazionale misure innovative sulla gestione dei bonus edilizi e sugli appalti a km0" conclude. (Com)