Lombardia: Romano (Pd), la squadra di Fontana? Giunta di maschi alfa che esclude donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo aver scoperto che stavano decidendo tutto a Roma con il Cencelli eravamo preoccupati, ma mai avremmo pensato di arrivare a questo punto. Meno del 30 per cento di donne in Giunta, i giovani derubricati ad un sottosegretario come se non fossero una delle emergenze sui cui la Regione deve lavorare, e la conferma di una persona che si diverte a fare i saluti fascisti per strada alla Sicurezza”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Romano. “Nella, tutta loro, gara tra maschi alfa, Fratelli d’Italia e Lega si sono dimenticati che devono governare 10 milioni di persone e non fare a gara a chi ha più muscoli. Che tristezza”, conclude Romano. (Com)