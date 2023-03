I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: botte e insulti razzisti sul bus a uno straniero, fermati due giovani - Tre giovanissimi, una 23enne e due 17enni sono stati fermati per aver prima offeso, poi picchiato e derubato un bengalese che viaggiava con loro a bordo dell'autobus notturno 201 a Roma lo scorso 13 novembre. L’uomo, salito sull’autobus alla fermata Zanardelli - nei pressi di piazza Navona - intorno alle 2 del mattino al termine di una giornata di lavoro in un ristorante, si era seduto di fronte ai ragazzi, una 23enne e due 17enni, che dopo aver infastidito vari passeggeri hanno iniziato a vessare la vittima, prima con insulti e frasi offensive e denigratorie per poi, all’improvviso, sputargli in faccia e colpirlo con un pugno al volto. Giunti alla fermata Aracoeli, l’autista del mezzo è stato costretto a interrompere la corsa e far scendere i ragazzi i quali però hanno spinto fuori dal mezzo la vittima e hanno continuato ad accanirsi contro di lui colpendolo con calci e pugni nonostante fosse caduto a terra, mentre uno di loro, prima di scappare, aveva frugato nella giacca rubandogli il cellulare. I carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia dopo aver ascoltato la vittima, che soccorsa dal 118 ha riportato sette giorni di prognosi, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le telecamere di videosorveglianza interne al bus attraverso cui hanno ricostruito minuziosamente tutte le fasi dell’aggressione ed estrapolato alcuni fotogrammi che hanno consentito in breve tempo di identificare i tre indagati. Per la 23enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per per uno dei minori è stata disposta la custodia in un istituto penale minorile e per l’altro la permanenza in casa. Agli arrestati, ai quali nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti gli indumenti indossati la notte dell’aggressione nonché lo smartphone sottratto alla vittima, viene contestato di aver agito con finalità di discriminazione e odio etnico, nazionale o religioso. A casa di uno dei minorenni, inoltre, sono stati rinvenuti anche 18 grammi di hashish, alcuni grammi di metadone e ketamina e un bilancino di precisione. (segue) (Rer)