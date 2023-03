© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Cina ha intimato ad aereo filippino di allontanarsi da Isole Spratly - La Guardia costiera della Cina ha intimato ad un aereo della Guardia costiera delle Filippine in volo sulle Isole Spratly, al largo del Mar Cinese Meridionale, di “allontanarsi immediatamente” dall’area. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, precisando che l’aeromobile trasportava giornalisti di diversi media internazionali, cui ieri è stata data l’opportunità di sorvolare alcune delle dozzine di minuscole isole e barriere coralline dove le Filippine, la Cina e altri Paesi rivieraschi nutrono rivendicazioni contrastanti. Durante il volo, una nave della Guardia costiera cinese ha trasmesso sette ordini in cinese e in inglese al pilota dell’aeromobile: “State sorvolando l’area intorno ad una barriera corallina cinese, ponendo minacce alla sicurezza. Per evitare fraintendimenti, andate via immediatamente”, recitava uno dei messaggi. Stando a quanto riferito dalle autorità filippine, la rotta dell’aereo interessava esclusivamente lo spazio aereo nazionale. Nella stessa giornata, la Guardia costiera filippina ha identificato quasi 20 navi cinesi, tra cui presunte imbarcazioni militari, nelle acque che circondano le nove isole e scogliere controllate da Manila. (segue) (Res)