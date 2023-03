© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micronesia: presidente Panuelo accusa Pechino di "guerra politica", anticipa riconoscimento di Taiwan - Il presidente uscente della Micronesia, David Panuelo, ha accusato la Cina di condurre una "guerra politica" nel Pacifico, e ha anticipato l'intenzione del suo Paese di avviare relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan. In una durissima lettera inviata ai governatori micronesiani e datata 9 marzo, che precede di due mesi la fine del suo mandato presidenziale, Panuelo ha accusato Pechino di corrompere funzionari micronesiani e di aver persino formulato "minacce dirette alla mia sicurezza personale". Nella lettera, consultata dal periodico online "The Diplomat", il capo dello Stato insulare del Pacifico sostiene che la prima potenza asiatica stia preparando attivamente una guerra contro Taiwan, e che Pechino interferisca direttamente con la Micronesia per assicurarsene la neutralità nel caso di un conflitto nel Pacifico. Panuelo annuncia l'intenzione della sua amministrazione di avviare relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan, troncando dunque di fatto quelle con la Cina. (segue) (Res)