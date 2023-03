© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Australia: concluso vertice Modi-Albanese, ribadito impegno in partnership strategica - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e l’omologo dell’Australia, Anthony Albanese, in visita a Nuova Delhi, si sono riuniti a Hyderabad House, la residenza usata dal governo indiano per gli incontri con i dignitari stranieri, per il vertice bilaterale annuale e hanno ribadito l’impegno nella partnership strategica onnicomprensiva. Il summit è stato seguito da colloqui a livello di delegazione, focalizzati sull’economia e il commercio, la difesa e la sicurezza, la scienza e la tecnologia, l’energia, l’istruzione, la mobilità e questioni regionali e multilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano. La giornata di Albanese a Nuova Delhi è iniziata con un’accoglienza cerimoniale a Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale. Il premier australiano ha poi reso omaggio al Mahatma Gabdhi al Raj Gath, il memoriale a lui dedicato, e ha incontrato il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. (Res)