Veneto: assessore Territorio, assegnati tutti i contributi per Piano regionale controllo della nutria

- "Siamo riusciti ad assegnare tutti i fondi disponibili, è un'esperienza da riproporre visto il buon esito". Questo il commento di Cristiano Corazzari, assessore regionale al Territorio e alla Caccia, sul Piano regionale di controllo della nutria. "L'intero budget messo a disposizione di 238 mila euro - ha aggiunto -, è stato assegnato a favore dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino, degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve e degli Enti gestori dei siti di Rete natura 2000 regionali. Le domande istruite in totale sono state 58". Corazzari ha quindi commentato: "Siamo soddisfatti di essere riusciti a rispondere alle richieste degli enti destinando il totale dei contributi stanziati. Le nutrie sono un danno per l'uomo e per l'ambiente e ne siamo consapevoli, le loro tane danneggiano gli argini di fiumi e canali provocando cedimenti pericolosi. Per non contare i problemi che causano alle coltivazioni. Per questo la Regione del Veneto continuerà a vigilare e a sostenere le amministrazioni locali che si trovano a fronteggiare tali situazioni. Visto il buon esito è sicuramente un'esperienza da riproporre". (Rev)