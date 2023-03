Bosnia: Consiglio ministri oggi esamina progetto legge su bilancio istituzioni per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina dovrebbe esaminare nella seduta di oggi il progetto di legge sul bilancio delle istituzioni e sugli obblighi internazionali del Paese balcanico per il 2023, dopo la richiesta arrivata ieri dal ministero delle Finanze che il documento venga inserito nell'ordine del giorno. Lo riporta l'emittente "N1". Il Consiglio fiscale ha in precedenza approvato il quadro globale del bilancio il quale prevede un finanziamento per le istituzioni della Bosnia Erzegovina nel 2023 per un importo di 1.315.400.000 marchi convertibili, (circa 672 milioni di euro), mentre l'importo stimato dal finanziamento che arriverà dalle imposte indirette per le istituzioni del Paese balcanico per il 2023 è stato determinato nel totale di 1.020.500.000 marchi (circa 521 milioni euro). Oggi il Consiglio dei ministri della dovrebbe, tra l'altro, esaminare la bozza del quadro di bilancio delle istituzioni del Paese per il periodo dal 2023 al 2025 e la proposta di decisione sull'importo base per il calcolo degli stipendi per i dipendenti delle stesse istituzioni. (Seb)