Russia: Lavrov, risponderemo all'Occidente se indagini su Nord Stream saranno bloccate

- Se un'indagine sulle esplosioni del Nord Stream sarà bloccata, la Russia considererà "come rispondere all'Occidente per un'invasione diretta sulla sua proprietà". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente "Primo Canale". "Questo grave attacco terroristico non rimarrà non indagato. Se un'indagine obiettiva, imparziale e trasparente viene bloccata, penseremo a come rispondere all'Occidente su questo attacco diretto, un attacco diretto alla nostra proprietà", ha detto Lavrov.(Rum)