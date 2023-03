Autonomia: Landini, è contro l’interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Cgil “siamo contrari all’idea di autonomia differenziata che sta venendo avanti, perché la riteniamo contro l’interesse del Paese, che è già troppo diviso e frantumato". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della presentazione del XIX congresso nazionale della Cgil nella sede dell’Associazione della stampa estera, a Roma. “Dobbiamo farlo crescere insieme, non far aumentare le differenze”, ha aggiunto. (Rin)