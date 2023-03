Armenia-Vaticano: ambasciatore Nazarian, relazioni positive grazie anche a dialogo politico di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni Armenia-Santa Sede hanno sempre avuto dinamiche positive e si sono contraddistinte per il dialogo politico ad alto livello basato non solo sui valori cristiani ma anche su un comune patrimonio storico e spirituale e su approcci fortemente simili alle sfide del mondo moderno. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Repubblica d'Armenia presso la Santa Sede Garen Nazarian, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Le visite e gli incontri reciproci ad alto livello sono la prova di un dialogo efficace e significativo tra i nostri Stati. L'anno scorso abbiamo celebrato il 30mo anniversario dell'instaurazione delle nostre relazioni diplomatiche: è stata l'occasione per riaffermare l'interesse e lo sforzo di ambo le parti ad ampliare e approfondire costantemente il dialogo bilaterale. L'istituzione dell'ambasciata armena nel 2013 mirava a raggiungere proprio tale obiettivo. Abbiamo accolto con favore la reciprocità di questo passo da parte del Vaticano e l'apertura della nunziatura apostolica a Erevan nel 2021 è un segno di impegno per promuovere i legami politici, spirituali e culturali esistenti”, ha spiegato l’ambasciatore. “La ferma determinazione del governo armeno a portare avanti l'agenda della costruzione di una pace duratura nella regione, escludendo la violenza, l'uso della forza e la sua minaccia, in linea con la fede e i valori cristiani, deve confrontarsi con l'Azerbaigian. Quest'ultimo vuole portare avanti le sue istanze massimaliste con ogni mezzo, con dichiarazioni e azioni guerrafondaie e armenofobe da parte della sua leadership. Apprezziamo e ci aspettiamo dichiarazioni più mirate dai nostri partner internazionali in merito all'inammissibilità e alla condanna dell'aggressione in corso e dei crimini di guerra dell'Azerbaigian durante la guerra dei 44 giorni contro il Nagorno-Karabakh e nel periodo post bellico. In questo contesto apprezzo molto gli sforzi della Santa Sede per tutelare la pace, la sicurezza, i diritti umani e le libertà fondamentali e salvaguardare i valori spirituali e culturali nelle relazioni internazionali”, ha aggiunto Nazarian. (segue) (Res)