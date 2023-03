Armenia-Vaticano: ambasciatore Nazarian, relazioni positive grazie anche a dialogo politico di alto livello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore si è soffermato sulla situazione relativa al Corridoio di Lachin, la strada di montagna che collega l’Armenia con l’Artsakh (l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). “L'Azerbaigian ha illegalmente bloccato per più di 80 giorni il corridoio di Lachin. L'obiettivo di questa operazione è di sfollare i 120 mila armeni che rimangono ancora in Nagorno-Karabakh. Insomma, l'Azerbaigian prosegue la sua politica di spopolamento del Nagorno-Karabakh sottoponendo gli armeni del Nagorno-Karabakh ad una pulizia etnica. Per prevenirla occorre una condanna mirata da parte della comunità internazionale e, assieme, l'applicazione di meccanismi internazionali adeguati”, ha detto Nazarian. “Ancora oggi, ignorando le decisioni dei tribunali internazionali, l'Azerbaigian continua palesemente a distruggere, profanare e vandalizzare monumenti e luoghi di culto armeni di valore storico-culturale, con il fine di cancellare ogni traccia armena nei territori caduti sotto il suo controllo. Allo stesso tempo porta avanti ai massimi livelli la propaganda d'odio verso gli armeni, con lo scopo di impedire alle due nazioni di superare le ostilità”, ha aggiunto l’ambasciatore. (segue) (Res)