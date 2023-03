Armenia-Vaticano: ambasciatore Nazarian, relazioni positive grazie anche a dialogo politico di alto livello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, peraltro, ricorreva l'anniversario del massacro di Sumgait, un evento drammatico della storia dell’Armenia. “La comunità internazionale aveva già avuto prova e conferma delle innumerevoli atrocità del governo Azerbaigiano contro l'indifesa popolazione armena. Trentacinque anni fa, dal 27 e al 29 febbraio 1988, tra l'incoraggiamento da una parte e l'indifferenza criminale delle autorità Azerbaigiane dall'altra, si compirono i massacri degli armeni di Sumgait: centinaia furono gli armeni uccisi - inclusi bambini, donne, anziani – mentre migliaia furono dislocati con la forza e costretti con la forza a lasciare le loro case. Quei massacri, pianificati da tempo dalle autorità azerbaigiane, furono eseguiti per reprimere brutalmente ogni forma di lotta civile della popolazione del Nagorno-Karabakh di vivere in pace e con dignità nella sua patria storica”, ha spiegato Nazarian. “Un simile crimine di massa, compiuto per ragioni di identità nazionale, ha ricevuto una risposta globale ed è stato condannato dalla comunità internazionale, comprese le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo. Ciononostante i veri pianificatori e autori del crimine non furono considerati colpevoli ma, grazie anche all'impunità e all'indulgenza di cui godettero, scatenarono una nuova ondata di armenofobia e intolleranza, con la conseguenza di nuovi pogrom e stragi di armeni a Baku, Kirovabad e in altre aree popolate dell'Azerbaigian. A seguito di questi eventi a dir poco sanguinosi, centinaia di migliaia di armeni furono costretti a lasciare in fretta le loro case, abbandonando dietro possedimenti e proprietà. Durante tutti questi anni non hanno mai potuto esercitare i loro diritti violati”, ha detto l’ambasciatore. “Quanto è accaduto dopo ha dimostrato che i crimini delle autorità azerbaigiane sinora raccontati non erano singoli episodi ma chiari esempi di armenofobia di matrice statale. Allo stesso tempo il loro protrarsi ha obbligato a un esodo forzato decine di migliaia di armeni delle regioni di Shahumyan e Getashen e, come risultato della Guerra dei 44 giorni del 2020, anche dalle regioni di Hadrut, Shushi e da quelle circostanti”, ha aggiunto il rappresentante diplomatico. (segue) (Res)