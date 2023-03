Armenia-Vaticano: ambasciatore Nazarian, relazioni positive grazie anche a dialogo politico di alto livello (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da alcuni giorni è stata inviata una missione civile in Armenia per monitorare il confine con l'Azerbaigian, un’iniziativa che dovrebbe contribuire alla sicurezza nella regione. “Apprezziamo molto la decisione del dispiegamento da parte dell'Ue di una missione civile di monitoraggio a lungo termine in Armenia (Euma) e siamo disponibili a fornire il massimo sostegno per il regolare avvio e l'ulteriore funzionamento della missione. Facendo seguito all'attività della precedente missione a breve termine dell'UE, l'attuale missione è essenziale per quel che concerne la sicurezza degli esseri umani sul territorio e per salvaguardare la stabilità al confine orientale dell'Armenia. Ci aspettiamo che la missione contribuisca alla pace nella regione e garantisca la sicurezza della popolazione nelle aree confinanti con l'Azerbaigian”, ha concluso l’ambasciatore Nazarian. (Res)