Imprese: Generali Real estate, prosegue rilancio e investimento del Centro Leonardo a Fiumicino

- Generali Real Estate prosegue il riposizionamento del Centro Leonardo a Fiumicino grazie al piano di crescita che ha riguardato il restyling, nuovi accordi commerciali e nuove iniziative in ambito sociale per coinvolgere l’intera cittadinanza della Regione. Il Centro Leonardo acquisisce un nuovo nome ed una nuova brand identity, “The wow side”, per riflettere il completamento del piano di rinnovamento insieme al rilancio economico e sociale di tutto il territorio circostante. Nel corso degli ultimi tre anni è stato completato il restyling delle aree interne che ha ridefinito le modalità di shopping, intrattenimento e interazione secondo un modello di aggregazione urbana che riflette le nuove esigenze dei visitatori. Grazie ad aree che rimandano alla macchia mediterranea sia a parete che a pavimento, il restyling ha mirato a creare un ambiente “total green” per accompagnare i visitatori in un’esperienza rilassante e coinvolgente. Sono state riqualificate inoltre alcune aree adiacenti al centro e alla stazione ferroviaria con murales dipinti da un noto street artist, mentre l’attenzione alla mobilità sostenibile ha visto la creazione di soste attrezzate per la pista ciclabile e nuove stazioni di ricarica per auto elettriche in collaborazione con Enelx. The wow side ha anche arricchito la propria offerta commerciale: tra nuove aperture e importanti rinnovi contrattuali, oltre 90 operatori hanno dato fiducia al piano di rilancio. Tra questi, Ikea con il nuovo store di prossima apertura, l’ipermercato Emisfero, ed insegne internazionali come Zara, Tiger, Geox e Lube Creo. (segue) (Com)