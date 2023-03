Imprese: Generali Real estate, prosegue rilancio e investimento del Centro Leonardo a Fiumicino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di The wow side sarà particolarmente ricco per quanto riguarda l’intrattenimento, in linea con i trend internazionali che vedono gli shopping center evolvere sempre più da luoghi dedicati solo agli acquisti, a veri e propri centri di aggregazione e luoghi di ritrovo che accompagnano il cliente in modo coinvolgente, grazie alla differenziazione dell’offerta fra leisure, food, shopping e servizi. The wow side sarà quindi protagonista, già nelle prossime settimane, di una serie di importanti novità, nuove aperture ed iniziative di cui beneficerà un ampio bacino di utenza. Fra gli shopping center nel patrimonio gestito da Generali Real Estate troviamo vere e proprie ‘destination’, quali Citylife shopping district a Milano e Puerto Venecia a Saragozza in Spagna, centri che hanno saputo consolidare un posizionamento molto forte capace di attrarre un bacino di utenza ampio e variegato, con importanti risultati in termini di footfall e fatturato, grazie ad un’offerta ben differenziata su shopping, leisure e food. L’evoluzione del settore retail a livello italiano ha visto nel 2022 una crescita del 14.1 per cento in termini di footfall e del 13.7 per cento in termini di fatturato rispetto al 2021,avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. La crescita più solida è quella registrata dai centri commerciali ‘dominanti’, quelli cioè che, oltre ad essere ben posizionati nel contesto urbano e connessi con le arterie di collegamento, hanno saputo meglio incontrare i trend contemporanei e le esigenze della clientela in modo innovativo e coinvolgente con experience e servizi sempre più di qualità, secondo le tre caratteristiche “Dominant, destination, diversified”. Il settore offre quindi importanti opportunità di generazione di valore a livello europeo, per investitori che hanno le competenze giuste, la scala e l’orizzonte temporale di investimento per guidare con successo importanti processi di riposizionamento. Senza dimenticare il ruolo sempre più rilevante che i centri commerciali rivestono anche per la loro valenza sociale, creando occupazione e ricadute positive a vantaggio delle comunità e dei territori di riferimento, ma anche promuovendo iniziative legate all’educazione, alla solidarietà ed alla sostenibilità. (Com)