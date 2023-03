Italia-Israele: oggi a Roma primo Forum economico con il ministro Urso e il premier Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno dato il via questa mattina a Palazzo Piacentini al primo Forum economico per le imprese italiane. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero. Il Forum, che ha visto la partecipazione di oltre 50 rappresentanti di aziende ed enti italiani con interessi in Israele, ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione sul piano economico tra i due Paesi e consolidarne la cooperazione industriale, tecnologica e scientifica. (segue) (Com)