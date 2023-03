Italia-Israele: oggi a Roma primo Forum economico con il ministro Urso e il premier Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Al centro del dibattito temi come sicurezza, energia, digitalizzazione, salute, risorse idriche, agricoltura e innovazione, per rafforzare un rapporto industriale di grande importanza strategica. Tra gli argomenti di discussione, inoltre, la centralità della transizione green attraverso le energie rinnovabili e l'innovazione tecnologica applicata all'industria. Italia e Israele vantano una naturale complementarietà: la forte vocazione manifatturiera italiana unita all'avanguardia delle tecnologie israeliane. Sempre più aziende italiane, infatti, partecipano a importanti gare, pubbliche e private, nel contesto anche dell'Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica che ha finanziato oltre 200 progetti di interesse comune. (segue) (Com)