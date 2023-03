Pnrr: Bucalo (Fd'I), bene gare a supporto Comuni per asili nido e infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso che esprimere il mio plauso per le due procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali pubblicate ieri da Invitalia a supporto dei comuni in relazione al 'Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia' contenuti nel Pnrr. Una misura da svariati milioni di euro a sostegno dell'edilizia scolastica per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni che ha l'obiettivo di aumentare l'offerta educativa su tutto il territorio nazionale, troppe volte carente. Si tratta di un riconoscimento importante del lavoro svolto dal ministro Valditara, intervenuto sia nel milleproroghe quanto nel decreto Pnrr di metà febbraio a sostegno della semplificazione e della accelerazione delle procedure, rimaste impantanate in migliaia di cavilli burocratici". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e responsabile Scuola di Fratelli d'Italia. (Rin)