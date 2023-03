Lavoro: Landini, serve legge sulla rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Cgil riteniamo necessario “il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, e in tal senso serve una legge sulla rappresentanza per far diventare validi per legge i contratti sia per quanto riguarda gli aspetti normativi che per quelli economici”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della presentazione del XIX congresso nazionale della Cgil. “Questo – ha aggiunto – deve riguardare tutte le forme di lavoro, comprese le partite Iva e il lavoro autonomo”. (Rin)