Industria: Istat, prezzi produzione in calo del 7,5 per cento a gennaio

- A gennaio i prezzi alla produzione dell’industria registrano una flessione congiunturale del 7,5 per cento e una crescita tendenziale dell’11,1 per cento, in netto rallentamento rispetto al mese precedente (+31,7 per cento). Sul mercato interno i prezzi diminuiscono del 9,9 per cento su base mensile e crescono dell’11,6 per cento su base annua (era +39,2 per cento a dicembre 2022). Al netto del comparto energetico, invece, i prezzi mostrano una dinamica congiunturale positiva (+0,5 per cento), per quanto contenuta, e crescono del 9,8 per cento in termini tendenziali. Lo rende noto l'Istat. "La flessione congiunturale di eccezionale entità e la netta decelerazione della crescita tendenziale dei prezzi alla produzione dell’industria – che si riporta sui livelli dell’estate 2021 – sono soprattutto dovute ai forti ribassi sul mercato interno dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas, favorevolmente condizionati dal crollo del prezzo del gas naturale. Nel comparto manifatturiero - spiega l'Istat - la crescita tendenziale dei prezzi rallenta per quasi tutti i settori, su tutti e tre i mercati di riferimento. Per le costruzioni, il lieve aumento congiunturale è dovuto al rialzo dei costi di alcuni materiali e dei trasporti; su base annua, la crescita continua a rallentare. Per i servizi, il rialzo congiunturale dei prezzi nell’ultimo trimestre 2022 è sintesi di aumenti di contenuta entità, diffusi a quasi tutti settori. Nella media del 2022, sono i prezzi dei servizi di trasporto marittimo ed aereo a registrare gli incrementi più elevati". (segue) (Rin)