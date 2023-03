Industria: Istat, prezzi produzione in calo del 7,5 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul mercato estero, rileva l'Istat, si rileva un lieve incremento congiunturale (+0,6 per cento), sintesi di moderati aumenti in entrambe le aree, euro (+0,5 per cento) e non euro (+0,6 per cento). Su base annua, i prezzi crescono dell’8,4 per cento (+7,8 per cento area euro, +8,8 per cento area non euro). Nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dello 0,4 per cento (+0,4 per cento mercato interno, +0,3 per cento mercato estero). A gennaio 2023 si rilevano incrementi tendenziali per tutti i settori manifatturieri, a esclusione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,1 per cento area euro); i più marcati riguardano prodotti chimici (+14,8 per cento mercato interno, +15,2 per cento area euro, +16,6 per cento area non euro), industria del legno, della carta e stampa (+12,3 per cento mercato interno, +16,2 per cento area euro, +15,5 per cento area non euro), articoli in gomma e materie plastiche (+16,1 per cento mercato interno, +13,2 per cento area euro, +12,3 per cento area non euro), computer, prodotti di elettronica e ottica (+16,1 per cento area non euro) e industrie alimentari bevande e tabacco (+15,2 per cento mercato interno, +13,1 per cento area euro, +14,0 per cento area non euro). A gennaio 2023 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4 per cento su base mensile e del 5,3 per cento su base annua. Anche i prezzi di “Strade e Ferrovie” crescono dello 0,4 per cento su base mensile e registrano un incremento tendenziale del 6,0 per cento. Nel quarto trimestre 2022 i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dello 0,7 per cento sul trimestre precedente e del 3,6 per cento su base annua. L’incremento tendenziale più elevato riguarda i servizi di trasporto aereo (+20,0 per cento); le uniche flessioni tendenziali interessano i servizi di telecomunicazione (-3,4 per cento) e le altre attività dei servizi di informazione (-3,0 per cento). (Rin)