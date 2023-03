Nigeria: mala gestione clienti, Autorità per l'aviazione avvia indagini su Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nigeriana per l'aviazione civile (Ncaa) ha avviato indagini sulla presunta mala gestione di oltre 200 passeggeri diretti in Nigeria da parte della compagnia aerea tedesca Lufthansa Airlines. Lo ha segnalato ai media il funzionario delle pubbliche relazioni dell'Ncaa, Sam Adurogboye, dichiarando che l'autorità di regolamentazione ha avviato un'indagine sulla questione dopo aver ricevuto lamentele da parte dei passeggeri. Secondo i media locali, venerdì scorso i dipendenti della compagnia aerea hanno minacciato di chiamare la polizia dopo che i passeggeri, il cui volo era in ritardo, avevano chiesto insistentemente di trovare un accordo per il loro pernottamento. Secondo quanto riferito, il volo da Francoforte a Lagos, che doveva arrivare all'aeroporto internazionale Murtala Muhammed, è stato ritardato dopo essere stato deviato a Cotonou, in Benin, e a Malabo, nella Guinea Equatoriale. Venerdì scorso, Lufthansa si è scusata per il ritardo del volo in una circolare inviata ai suoi passeggeri. Questi hanno tuttavia negato che l'aeroporto di Lagos fosse chiuso - come affermato nella circolare -, ritardando le operazioni di atterraggio in Nigeria.(Res)