Veneto: lunedì 13 Università di Padova consegna dottorato di ricerca ad honorem a Gary Gereffi

- La rettrice dell'Università di Padova, Daniele Mapelli, lunedì 13 marzo alle 15 consegnerà a Gary Gereffi, professore emerito di Sociology e direttore del Global Value Chains Center alla Duke University, il dottorato di ricerca ad honorem in Economia e management. Il principale contributo scientifico, come riportato nel comunicato, di Gereffi "è la teoria delle catene globali del valore. Questa teoria ha introdotto una prospettiva di lettura originale ed interdisciplinare del complesso processo della globalizzazione e delle sue implicazioni economiche, socio-politiche e ambientali". (Rev)