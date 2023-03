Torino: sequestrati oltre 1.700 chilogrammi di hashish nascosti in sacchi di pellet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzavano dei furgoni con all'interno dei sacchi di pellet per nascondere la droga. Uno stratagemma che è stato scoperto dalla Polizia di Stato che è riuscita a recuperare 1.700 chili di hashish. E' accaduto a Torino. Gli agenti hanno saputo dell'arrivo di un ingente quantitativo di droga all'interporti Sito di Orbassano, proveniente dalla Spagna e destinata al mercato del capoluogo Piemontese. Ad un certo punto le Forze dell'ordine hanno riconosciuto un maghrebino già noto per precedenti legati agli stupefacenti. Lo hanno pedinato fino in corso Regina Margherita, dove l'uomo è stato fermato e perquisito. A quel punto nel veicolo sono emersi 190 chili di hashish. Da successivi controlli sono emersi altri quantitativi di droga nascosti in alcuni magazzini, portando il sequestro a quota 1.700 chili per un valore di oltre 6 milioni di euro. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacent. (Rpi)