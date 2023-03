Lavoro: Cgil Roma e Lazio, troppi precari, serve inversione di rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati pubblicati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "vedono il Lazio essere la prima regione italiana nel rapporto tra numero di contratti cessati e persone coinvolte. Nel 2022 sono stati interrotti oltre 1,8 milioni di contratti di lavoro, il 13,3 per cento in più del 2019, coinvolgendo 740.000 lavoratrici e lavoratori con una media di 2,5 volte l'anno ben oltre la media italiana 1,78". Lo dichiara in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "La causa principale, nel 66 per cento dei casi, sono i contratti a tempo determinato, che sono per lo più di breve o brevissima durata, uno su tre non raggiunge i 30 giorni. Seguono le dimissioni volontarie con il 18 per cento, in aumento rispetto gli anni precedenti", prosegue. (segue) (Com)