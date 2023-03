Lavoro: Cgil Roma e Lazio, troppi precari, serve inversione di rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dati che mettono in evidenza le contraddizioni del nostro mercato del lavoro: anche in una fase di leggera ripresa trainata da alcuni settori, se si indaga sulla qualità dell'occupazione il quadro non diventa positivo - aggiunge la Cgil -. Esiste una parte importante di lavoratori che vive di lavoro povero e discontinuo e le crescenti dimissioni volontarie fanno emergere un evidente malessere per tante lavoratrici e lavoratori, che sono alla ricerca di condizioni migliori. Questo sono segnali anche di una difficoltà di programmazione e d'investimento a medio termine da parte delle imprese. Abbiamo bisogno di scelte importanti e coraggiose per evitare che Roma e Lazio diventino sempre più povere, non attrattive ed esauste dal punto di vista produttivo", conclude la nota. (Com)