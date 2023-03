Regno Unito: ministro Esteri, per impedire immigrazione clandestina serve "cooperazione internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non riuscirà a impedire l'immigrazione clandestina nel Canale della Manica senza la cooperazione internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. Il minsitro, che sarà oggi a Parigi al seguito del premier Rishi Sunak, ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky News" che "ovviamente la migrazione illegale è un problema che riguarda tutti i Paesi europei, compresa la Francia". "Le autorità francesi e britanniche hanno già lavorato insieme per impedire a quante più persone possibile di effettuare la traversata e le autorità francesi hanno fermato almeno la metà di quelle persone che tentavano la traversata" ha dichiarato Cleverly. "Attraverso una maggiore e più stretta cooperazione speriamo di poter fare ancora di più", ha aggiunto. Il ministro degli Esteri ha poi confermato che i dettagli per questo processo congiunto contro l'immigrazione illegale saranno discussi oggi. (Rel)