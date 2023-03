Veneto: a ospedale Santorso in arrivo nuova risonanza magnetica all'avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 7 Pedemontana e l'Ospedale Santorso hanno comunicato di aver avuto il via libera da parte della Commissione regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia per "l'acquisto e l'installazione presso l'ospedale Alto Vicentino di una nuova risonanza magnetica ad alto campo da 3 Tesla, ovvero con la tecnologia più avanzata oggi esistente, per un investimento complessivo stimato in circa 2 milioni di euro". L'Ospedale di Santorso sarà l'unico non hub della regione Veneto a disporre di una strumentazione di questo livello. (Rev)