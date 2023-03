Energia: Pichetto, trend buono su riduzione prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui prezzi dell'elettricità "confermo che, dopo primo ribasso del 20 per cento" nello scorso trimestre, ne "dovremmo avere un altro del 20 per cento. Il trend è abbastanza buono". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite a Start su SkyTg24. Sull'ipotesi di un nuovo intervento per contenere i prezzi, ha spiegato, serve "cautela", ma "è una valutazione che stiamo facendo in questi giorni in raccordo con il ministero dell'Economia".(Rin)