Serbia-Cina: Vucic si congratula con Xi per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è congratulato con l'omologo Xi Jinping per la sua terza rielezione alla presidenza della Cina. Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza di Belgrado. "Noi in Serbia consideriamo la sua rielezione a presidente come una chiara conferma del suo indubbio contributo al rafforzamento del ruolo, della reputazione e dell'importanza della Cina, nonché della sua incrollabile devozione all'onorevole servizio al popolo cinese", ha scritto Vucic nel suo messaggio di congratulazioni. Il capo dello Stato serbo ha aggiunto di credere fermamente che il periodo a venire, sotto la "guida impegnata, saggia e visionaria" di Xi Jinping, sarà caratterizzato da nuovi impressionanti successi della Cina in tutti i campi. "Sono estremamente orgoglioso che le relazioni tra Serbia e Cina siano al loro apice storico e sono particolarmente lieto che nel prossimo periodo avrò l'onore di, insieme a lei, continuare a impegnarmi per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico globale e l'amicizia d'acciaio dei nostri due popoli", conclude il messaggio di Vucic. (Seb)