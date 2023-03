Imprese: Eurizon, utile netto pari a 567,4 milioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio di Eurizon - società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail, private e istituzionale - si attesta a 383 miliardi di euro, l’utile netto (compreso l’utile di pertinenza di terzi) è stato di 567,4 milioni di euro, l’utile lordo consolidato pari a 764 milioni di euro e il margine da commissioni di 913 milioni. Lo rende noto Eurizon, dopo che il Cda ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022. I risultati sono rilevanti, pur in un anno caratterizzato da eventi inattesi, con impatti negativi su tutti i mercati. Il cost/income ratio è al 21 per cento, confermando i livelli di efficienza della società. La raccolta netta complessiva nell’ultimo trimestre del 2022 è stata positiva per 2,1 miliardi di euro, spinta dalle Gestioni di Portafogli istituzionali che hanno raccolto 2,2 miliardi. In particolare si è avuto l’ingresso di nuovi mandati, soprattutto previdenziali, e la riconferma da parte di clienti già in essere, tra questi spiccano tre nuovi mandati di gestione del fondo pensione Cometa (Monetario, Reddito e Crescita), di complessivi 2,5 miliardi. Sui dodici mesi, a fronte di una raccolta netta complessiva di –2,9 miliardi, si registra un contributo positivo di 5,9 miliardi di euro della componente extra-captive in Italia, derivante soprattutto dalla clientela istituzionale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo mantiene la posizione di vertice per patrimonio nell’industria del risparmio gestito italiano secondo i dati Assogestioni a fine 2022. (segue) (Rin)