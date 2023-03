Imprese: Eurizon, utile netto pari a 567,4 milioni nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eurizon conferma una quota di mercato del 17,8 per cento e una posizione di spicco sulla clientela istituzionale con Aum di 153 miliardi di euro, di cui circa 19,6 miliardi per Fondi Pensione e Casse di Previdenza. Importante la crescita nei dodici mesi sui private market, dove la controllata Eurizon Capital Real Asset ha registrato una raccolta netta di oltre 2,7 miliardi e un incremento delle masse del 50 per cento, arrivando a oltre 9 miliardi a fine dicembre. Fra le attività estere, la società cinese Penghua Fund Management (partecipata al 49 per cento) ha confermato ottimi risultati nel 2022, con un patrimonio a fine anno di 152,4 miliardi di euro, in crescita di oltre il 5 per cento su dodici mesi ed una raccolta netta di 17 miliardi di euro. Il patrimonio della controllata londinese Eurizon SLJ Capital a fine dicembre si è attestato sui 3,3 miliardi di euro, mentre quello dell’hub nell’Est Europa (Slovacchia, Ungheria e Croazia) è a 3,4 miliardi. Gli investimenti connotati da caratteristiche Esg di Eurizon, che quindi promuovono, tra le altre, tematiche ambientali, sociali o che hanno obiettivi di investimento sostenibile, a fine 2022 hanno raggiunto i 110,3 miliardi di euro, pari al 53,7 per cento delle masse dei fondi totali, con 232 prodotti classificati artt. 8 e 9 ai sensi del Regolamento Ue 2019/2088. Si conferma, inoltre, il crescente impegno nell’attività sulla corporate governance: nel corso del 2022 Eurizon ha preso parte a 254 assemblee degli azionisti di selezionate società quotate (160 nel corso del 2021) sia presso la Borsa Italiana (27 per cento) che sui mercati internazionali (73 per cento), esprimendo il voto su 3324 risoluzioni. Tra i 1034 incontri condotti dalla Sgr nel corso del 2022, si evidenzia che 538 risultano essere “engagement” condotti con 342 società emittenti e il 50 per cento di questi ha riguardato tematiche Esg. Il forte impegno su questo fronte, soprattutto a supporto delle tematiche “E” e “S” dell’acronimo “Environmental, Social, Governance”, è riconosciuto nel report ShareAction’s Voting Matters 20222 , da cui Eurizon risulta uno dei tre Asset Manager – tra i 68 più grandi al mondo – che più hanno migliorato la propria performance nell’esercizio del diritto di voto, rispetto al 2021. Eurizon si è classificata al 35mo posto, con un punteggio più che raddoppiato rispetto all’anno precedente da 32 per cento a 69 per cento. A ottobre Eurizon è stata la prima Sgr italiana a dare disclosure degli impegni stabiliti dalla Net Zero Asset Managers Initiative (Nzami), finalizzati a raggiungere entro il 2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti. Su questo filone, sono stati lanciati da settembre i primi due fondi “Net Zero” che investono in società con obiettivi di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050, al fine di veicolare sempre più capitali verso modelli di business impegnati nel raggiungimento della neutralità climatica. (Rin)