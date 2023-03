Sanità: al Gemelli di Roma il convegno "Al cuore del diabete", come si cura e cosa ci attende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di diabete significa allargare la conversazione anche ai cardiologi e ai nefrologi, visti i danni prodotti dal sangue dolce a cuore, reni e vasi di tutto l'organismo. E oggi più che mai, grazie ai farmaci innovativi multitasking, quali Glp1 analoghi e gliflozine, che controllano il diabete, proteggendo al contempo reni e cuore, alle nuove terapie per il diabete e alle loro performance emerse dagli ultimi studi clinici internazionali è dedicato il convegno "Al cuore del diabete", giunto alla sua seconda edizione, che si tiene il oggi e domani, 10 e 11 marzo, presso l'aula Brasca del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. E' quanto si legge in una nota del Gemelli. "Alcuni farmaci studiati inizialmente per il diabete - spiega il responsabile del Centro di malattie endocrine e metaboliche di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, Andrea Giaccari - danno una significativa protezione cardiovascolare; più di recente si è scoperto che conferiscono anche un'ottima protezione renale, e questo nelle persone con e senza diabete". (segue) (Com)