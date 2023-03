Sanità: al Gemelli di Roma il convegno "Al cuore del diabete", come si cura e cosa ci attende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viste le novità emerse nell'ultimo anno, dunque, l'edizione 2023 di questo congresso è co-organizzata dalla Società italiana di diabetologia (Sid), dalla Società italiana di cardiologia (Sic) e dalla Società italiana di nefrologia (Sin). "Al cuore del diabete - prosegue Giaccari, co-direttore scientifico del congresso insieme ad Angelo Avogaro e Agostino Consoli - ci offre l'occasione ogni anno di presentare le ultime novità di settore, anche se ci rendiamo conto, una volta stilato il programma, che le cosiddette novità ci galoppano dietro perché questo è un campo in rapidissima evoluzione". E infatti già si guarda avanti ai nuovi farmaci, che si spera di prossimo arrivo, come la tirzepatide, già disponibile negli Stati Uniti. "Si tratta - sottolinea Giaccari - di un farmaco che si somministra per iniezione sottocutanea settimanale, attraverso una speciale penna preriempita che ha dimostrato eccellenti performance negli studi sul diabete e sull'obesità. Tirzepatide è un dual agonist (analogo recettoriale di Glp1 e Gip); sarà il primo ad arrivare sul mercato ma non resterà l'unico a lungo". (segue) (Com)