Sanità: al Gemelli di Roma il convegno "Al cuore del diabete", come si cura e cosa ci attende (3)

- "Sono infatti moltissimi - prosegue - gli analoghi misti in via di sviluppo, non solo doppi ma anche tripli (Glp, Gip e glucagone). E per quanto riguarda le indicazioni, queste potrebbero presto ampliarsi alla steatoepatite non alcolica (Nash). Quindi, nei nostri congressi in futuro andremo a ospitare con tutta probabilità anche i gastroenterologi. Un'altra molecola molto promettente nel campo del diabete e delle sue complicanze cardiovascolari e nefrologiche è il finerenone, un antagonista dei mineralcorticoidi che dovrebbe andare ad arricchire a breve il nostro armamentario terapeutico". È insomma un momento di grande fermento per il trattamento del diabete e delle sue complicanze, ma anche per quello della malattia renale cronica e dell'insufficienza cardiaca, anche nella popolazione non diabetica, grazie a questi farmaci multitasking. Farmaci preziosi per il trattamento del diabete, patologia che inquina tutti gli organi. "Il diabete - spiega Giaccari - è un fattore di rischio per tante altre malattie e questi nuovi farmaci si sono dimostrati in grado di arrivare quasi a dimezzare il rischio delle patologie renali e cardiovascolari correlate al diabete. È dunque molto importante conoscerli, per poter scegliere il migliore da adattare al singolo paziente". (segue) (Com)