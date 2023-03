Sanità: al Gemelli di Roma il convegno "Al cuore del diabete", come si cura e cosa ci attende (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allargando lo sguardo alla medicina generale e al territorio, la recente introduzione della nota 100 da parte di Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rappresenta una vera e propria rivoluzione in questo campo; la prescrizione di questi farmaci innovativi fino a qualche tempo fa era infatti preclusa ai medici di famiglia e questo significava che le persone con diabete non potevano essere trattate con queste terapie, a meno che non fossero in cura presso i centri diabetologici o da uno specialista. "Ma sappiamo purtroppo - evidenzia il professor Giaccari - che al momento i centri di diabetologia riescono ad assistere meno della metà di tutta la popolazione diabetica. La nota 100, sdoganando la possibilità di prescrizione di questi farmaci innovativi da parte del medico di famiglia è venuta in parte a colmare questa discrepanza di trattamento". Ma c'è naturalmente ancora molta strada da fare e l'equità di accesso ai nuovi farmaci non è del tutto realizzata. "Mentre noi specialisti siamo arrivati alla fine di questo percorso, dopo dieci anni di studi - conclude Giaccari - nel corso dei quali è stato introdotto in media un farmaco nuovo ogni anno, i medici di famiglia si trovano all'improvviso davanti un armamentario di 10 farmaci nuovi da poter prescrivere. C'è dunque bisogno di fare tanta formazione e noi siamo pronti a fare la nostra parte". (segue) (Com)