Portogallo: presidente de Sousa, deluso da risposta Conferenza episcopale su abusi Chiesa

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, si è detto "deluso" dalla risposta della Conferenza episcopale lusitana al rapporto sugli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica e ha chiesto un risarcimento per le vittime. In un'intervista al quotidiano "Publico", il capo dello Stato ha affermato che la posizione della Conferenza episcopale è stata una "delusione", visto che è stata tardiva ed è stata "carente su tutti i punti che erano importanti". "Come presidente della Repubblica, l'aspettativa era semplice: essere rapidi, assumersi la responsabilità, prendere misure preventive e accettare la riparazione", ha lamentato Rebelo de Sousa. Il capo di Stato ha suggerito che ora la Conferenza episcopale portoghese faccia "una riflessione complementare per ritrovare il cammino che si è perso in questi 20 giorni". La scorsa settimana, il presidente della Conferenza episcopale portoghese, José Ornelas, ha rifiutato il risarcimento alle vittime di abusi sessuali, rimandandolo ai singoli autori dei crimini.(Spm)