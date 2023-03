Imprese: Perissinotto (Eurizon), nel 2022 risultati onorevoli in un contesto molto difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno "caratterizzato da un contesto molto difficile e sfidante, la squadra di Eurizon ha consegnato risultati onorevoli, grazie alle competenze gestionali, alla qualità dei prodotti e al modello di servizio modulato per ciascun mercato in base alle caratteristiche e necessità dei clienti”. Lo ha affermato Saverio Perissinotto, Amministratore delegato di Eurizon. "Lavoriamo per continuare a servire al meglio con uno spirito di partnership le nostre reti di collocatori interne al Gruppo ed esterne, a cui va il nostro ringraziamento per averci affiancato anche nelle fasi complesse. Portiamo avanti importanti sforzi per realizzare soluzioni di prodotto innovative e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Ma i prodotti – conclude Saverio Perissinotto – rappresentano solo uno degli elementi fondamentali; i nostri sforzi sono rivolti costantemente a migliorare i processi e la qualità della governance, in quanto fattori chiave del successo sulle diverse categorie di clientela e soprattutto nel mondo istituzionale".(Rin)